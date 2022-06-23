Kız arkadaşının stres giderme yöntemi genç adamı çıldırttı! ''Ben buna aldatma derim''

İngiltere'den genç bir adam kız arkadaşının bir spa merkezinden haftalık senaslar satın alması konusunda başlangıçta herhangi bir endişe içinde değildi. Ancak bu durum ikilinin cinsel hayatını etkilemeye başlayınca kuşku duymaya başladı. Yanılmadığını fark eden genç adam, sevgilisinin yoğun bir cinsel masaj seansı aldığını duyunca aldatıldığına karar verdi.

İsmini paylaşmayan genç bir adam, sevgilisinin sık sık gittiği masaj seanslarının aslında yoğun cinsel içerikli masajlar olduğunu anlayınca aldatıldığına karar verdi. Ayrılığın eşiğinde olan genç adam, sallantıda olan ilişkilerini çözmek için İngiltere'nin güzin ablası köşe yazarı Jane O'Gorman'a başvurdu.

YENİ BİR TESİS

Dışarıdan oldukça saygın görünen, tuz peelingi ve vücut sargısından, çamur maskelerine ve çeşitli masajlara kadar birçok farklı hizmet sunan yeni bir tesisten hizmet almaya başladı. Seansların sıklığı gitgide artınca endişelenen erkek arkadaşı, kız arkadaşıyla konuştuğunda gerçek ortaya çıktı.

STRES DÜZEYİNİ AZALTMAK İÇİN

Genç kadın, kadın bir masözden yoğun cinsel içerikli masaj seansları alıyor ve büyük bir cinsel tatmin yaşıyordu. Bu sebeple seans sıklıklarını arttırmıştı ancak bunun stres düzeyini azaltmak için tercih ettiği bir şey olduğunu söyledi. Ancak erkek arkadaşı bu durumu kabul edemedi ve bunun bir çeşit aldatma olduğunu savundu.

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