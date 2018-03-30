KIZ ARKADAŞIYLA CİNSEL İLİŞKİSİNİ VİDEOYA ALDI!

Kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiğini kayıt altına alan Aykut Dönmez, 20 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme uyardı:

Devrim DEMİR

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “özel Hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan yargılanan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Aykut Dönmez suçlu bulunarak 20 ay hapse mahkûm edildi.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada sanık hakkındaki kararı Başkan Fadıl Aksun, açıkladı.

Anı cep telefonuna kaydetti

Başkan Aksun, 2017 Eylül ayında Girne’de bulunan bir otel odasında yaşanan olayda sanığın aşırı derecede alkol aldığı için sızan H.K isimli kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu ilişkinin görüntülerini cep telefonu ile kaydettiğini söyledi. Kadının rızası olmadan görüntüleri çeken sanığın “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini” kaydeden Aksun, Anayasada, yasalarda ve İnsan Hakları Sözleşmelerinde özel hayatın gizliliğinin koruma altına alındığını ifade etti.

Aksun: Teknoloji geliştikçe bu tür suçlar arttı

Aksun, 2014 yılında yasalarda yapılan düzenleme ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına ağır cezalar getirildiğini açıkladı.

Sanığın sadece özel hayatın gizliliği davasından itham edildiğini, suçunu kabul ettiğini belirten Başkan Aksun, sanığın 120 promil alkol tesiri altında kendinde olmayan H.K. isimli kadını cep telefonu ile görüntüleyerek, insan hakkını da çiğnediğini kaydetti.

Cinsel ilişkinin doğası gereği yüksek mahremiyet içerdiğini belirten Aksun, özellikle teknolojinin gelişmesi ile bu tür suçların arttığına vurgu yaptı.

Şikâyetin geri çekilmesi suçu hafifletmedi

Sanığın işlediği suçun 5 yıla kadar hapis öngördüğünü, H.K. isimli kadının şikâyetini geri çektiğini ancak mahkemenin buna rağmen işlenen suça hoşgörü ile yaklaşamayacağını kaydeden Başkan Aksun, sanığın yargılandığı davadan suçlu bulup 20 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Dönmez “Tecavüz” suçlaması ile tutuklanmıştı

Girne’de Eylül 2017 tarihinde yaşanan olayda otel odasında H.K. isimli 25 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girip bunu kaydeden sanık, tecavüz suçundan tutuklanmıştı.

H.K.’nin şikâyeti üzerine tecavüz suçundan tutuklanan sanık, 11 Eylül 2017 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere 3 ay süreyle cezaevine gönderilmişti. Dava sürecinde H.K.’nin şikâyetini çekmesi ile sanık hakkındaki cinsel tecavüz davası düştü.

Havadis