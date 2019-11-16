KIZ ARKADAŞIYLA TARTIŞAN GENCİ UYARINCA...

Çatalköy’de kız arkadaşı ile tartışan bir kişi 35 yaşındaki Berk Özdenefe’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 02:00 sıralarında, Çatalköy’de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde, Berk Özdenefe, evinin yakınında kız arkadaşı ile tartışan 29 yaşındaki A.G.’yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu, A.G. tasarrufunda bulunan bıçak ile Berk Özdenefe’yi göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladı.

Olayda yaralanan Berk Özdenefe kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Zanlı A.G. Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.