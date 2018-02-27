Aczmendi Şeyhi Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini bile savunduğu bir dini sohbette cemaate söylediği sözler kan donduruyor.

Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle hükümet adım attı ve bu konuda bir komisyon kurup çalışma başlattı. Ancak yasal boşluk bir yana, toplumda din adamı adı altında kamuoyu önüne çıkan kimi isimlerin yaptıkları açıklamalar, cinsellik ve kadına bakış konusunda sorunun çok daha derinde olduğunu ortaya çıkarıyor.

Müslim Gündüz: Erdoğan ile Osmanlı tekrar doğuyor

Aczmendi Şeyhi Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini bile savunduğu bir dini sohbette cemaate söylediği sözler kan donduruyor.

"ANNENİN VE KIZKARDEŞİM KOLLARI TAHRİK EDER"

İmam Hatip öğrencilerinin okul kıyafetlerini yeterince kapalı bulmayan ve tahrik edici olduğunu savunan Gündüz, kişinin annesinin ve kız kardeşinin kolundan-bacağından tahrik olacağını savunduğu sohbette şöyle diyor:

"Babayı kınamıyorum ama muhabbeti gayri meşru bir iştir. Kızı okulda dışlanmasın, ayıplanmasın diye kızı nasıl isterse öyle giyiniyor. Kızım hamama mı giriyorsun, sokağa mı çıkıyorsun. Bu kıyafet nedir. Sen bu kıyafetle benim yanımda nasıl geziyorsun. Bir ana göğsünü açıp oğlunun yanında duramaz. Vücut hatlarını belli eden bir kıyafetle buluğa ermiş oğlunun, kızının yanında gezemez. Sima (yüz) günah değil. Ananın simasını gördü mü onda şehvet kalmaz. Bacısınınkini gördü mü şehvet kalmaz. Ama kollarını, bacaklarını, kalçalarını, göğsünü... Şehveti tahrik eder bu. Ve tüyleri ürpertecek hadiselere meydan verir.

"KIZ ÇOCUKLARINI GÖMMELERİ BOŞUNA DEĞİL... AMA GÖMMEK YERİNE BOYUNLARINI KESİP ATSALARDI"

Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden öldüreyim o çağa gelmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.