KIZ KARDEŞİNİN CEP TELEFONUNU, PARASINI VE TABLETİNİ ÇALDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, kız kardeşine ait 2 adet cep telefonu ile 1 adet tableti sirkat eden, 3 gün sonra ise yine aynı kız kardeşine maket bıçağı çekerek korkutup 1 adet cep telefonunu ve 135 TL parasını almak suretiyle soygun suçunu işleyen Tugay Çetin tutuklandı. Kız kardeşinin şikayeti üzerine tutuklanan zanlı Çetin, “Sirkat” ve “Soygun” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

3 arayla sirkat ve soygun suçunu işledi

Meselenin tahkikat memuru İbrahim Gökova, zanlı Tugay Çetin’in 28 Kasım 2019 tarihinde kalmakta olduğu evde kız kardeşine ait 1 adet tablet ile 2 adet cep telefonunu izinsiz alarak sirkat ettiğini söyledi. Olayın polise 29 Kasım 2019 tarihinde bildirildiğini söyleyen Gökova, zanlı aleyhinde tutukluluk emri temin edildiğini ancak zanlının tespit edilemediği için aranan kişi olarak ilan edildiğini belirtti. Gökova, zanlı Çetin’in 1 Aralık 2019 tarihinde yine kalmakta olduğu evine giderek aynı kız kardeşine bu kez tasarrufunda bulundurduğu maket bıçağını gösterip korkutarak para istediğini ve kız kardeşine ait 135 TL ile 1 adet cep telefonunu alarak soygun suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirten Gökova, zanlının para ve cep telefonunu aldığını ancak bıçak çekmediğini beyan ettiğini söyledi. Gökova, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Tugay Çetin’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.