KIZ KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ!

Girne – Alsancak’ta dün sabahın erken saatlerinde, kız meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Cinayet zanlısı ve şüphelilere 7 gün tutukluluk verildi



Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afreh kız meselesi yüzünden Libya uyruklu 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem’i 5-6 kez bıçaklayarak öldürdü. Cinayet Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, dün sabah saat 01:45 sularında gerçekleşti. Mohamed Jumma Salem Attroug'un Alsancak’taki evinde sol karın bölgesine ve göğüs kısmına Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afrer'ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı. Yaralanma sonucu Atrroug, arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YEDİ GÜN TALEP EDİLDİ, ÜÇ GÜN TUTUKLULUK ALINDI



Alsancak’ta dün sabaha karşı meydana gelen ve Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem Attroug’un yaşamını yitirdiği cinayetin zanlıları Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh, Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash öğle saatlerinde Girne kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı



Olayla ilgili soruşturmayı yapan Müfettiş Eren Gözügüzel Zanlı Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını anlatan polis,meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler bulunduğunu, olayla bağlantılı olarak ilk etapta 2 zanlının daha aranmakta olduğunu belirtti. Zanlıların serbest kalmaları halinde, aranan şahıslara, emare ve alınacak ifadelere etki edebileceğini belirten polis, zanlılar aleyhine 7’şer gün tutukluluk talep etti.



Yargıç Mesutoğlu, talep edilen 7 gün süre yerine zanlıların ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Öte yandan olayın kız meselesi yüzünden çıktığı, zanlılardan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’in cinayeti işlediği, diğer zanlıların ise olay anında orada oldukları öne sürüldü. Polisin, başka tutuklamalar yapabileceği de belirtildi.

Star Kıbrıs