KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KUZENLERİNİ HASTANELİK ETTİ!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da Emircan Acar ile Hasan Acar isimli kişiler, kız meselesi yüzünden halalarının oğlu olan Okan Deniz’i ciddi şekilde darp edip hastanelik olmasına neden oldu

Mağusa’da Emircan Acar ile Hasan Acar isimli kişiler kız meselesi yüzünden halalarının oğlu olan Okan Deniz’i ciddi şekilde darp edip kulak zarının delinmesine neden oldu. Emircan Acar, kız arkadaşının müşteki Okan Deniz ile ilişkisi olduğunu öğrenince Hasan Acar ile birlikte Okan Deniz’in yanına konuşmaya gitti. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesiyle birlikte kuzenleri tarafından ciddi şekilde darp edilen Okan Deniz hastanelik oldu, Emircan Acar ile Hasan Acar ise tutuklandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak tutuklanıp Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Emircan Acar ile Hasan Acar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Emircan Acar ve Hasan Acar’ın, 18 Aralık 2018 tarihinde kuzenleri olan müşteki Okan Deniz’i evinde ziyaret ederek konuşmak maksadıyla yanlarına alıp Silver Beach bölgesinde toprak alana gittiklerini söyledi. Tahkikat memuru, zanlılar ile müştekinin konu yere gittikten sonra daha önceden müşteki Deniz’in, zanlı Emircan Acar’ın kız arkadaşı ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle konuşmaya ve akabinde ise tartışmaya başladıklarını belirtti. Tartışma neticesinde her iki zanlının da müştekinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine tekme ve yumruklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini belirten tahkikat memuru, müştekinin sol kulak zarının delinmesine neden olduklarını açıkladı. Zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandıklarını söyleyen tahkikat memuru, zanlıların TC vatandaşı olduğunu ve KKTC’de turist olarak bulunduklarını ifade etti. Tahkikat memuru, zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Emircan Acar ile Hasan Acar’ın davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.