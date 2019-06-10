KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR!

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin 12 yaş grubu kız çocukları için HPV (Human Papilloma Virüs) aşılama uygulamaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşı 12 olan (2007 doğumlu) ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği kız öğrencilere, HPV Human Papilloma Virüsü aşısı yapılıyor.

12 yaş kız çocukları ebeveynleri eşliğinde belirlenen programa göre ilgili sağlık merkezlerine doğum belgeleri, aşı kartları ve ebeveynleri tarafından imzalanmış aşı onam formları ile başvurabilecekleri kaydedildi.

BRT/TAK