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Kızı ile ilk fotoğrafını paylaştı

Kızı ile ilk fotoğrafını paylaştı

Kızı ile ilk fotoğrafını paylaştı

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Sevilen dizi İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya çiftinin kızları Yaz'ı oynayacak karakter belli oldu. Özcan Deniz, dizideki kızı ile çekimden bir kare paylaştı.

Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yönetmen koltuğuna oturduğu İstanbullu Gelin'in kadrosuna katılacak olanÖzcan Deniz, Aslı Enver'in kızı Yaz'ı oynayacak karakter belli oldu. Özcan Deniz, dizideki kızı ile setten fotoğraf paylaştı.

KIZI İLE SETTEN KARE PAYLAŞTI

Ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin, yeni sezon için kadrosuna yeni karakterler dahil etmişti. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Meral Çetinkaya'yı kadrosuna katan dizinin, Aslı Enver ve Özcan Deniz'in kızı Yaz için de karakterini buldu. Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, dizideki kızı 'Yaz' ile setten bir kare paylaştı.

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