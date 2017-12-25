Kızı yaşındaki güzelle aşk yaşıyor!

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Boşandıktan sonra 20 kadınla birlikte oldum. Fantezilerim geniştir" diyen 49 yaşındaki Rafet El Roman, 21 yaşındaki Semra adlı güzelle aşk yaşıyor.

Rafet El Roman'ın (49) sınır tanımayan aşkı! Ünlü popçunun 21 yaşındaki Semra adında bir genç kızla birlikte olduğu iddia edildi.