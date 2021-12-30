Kızı Yasmin'in iddialı giyim tarzı sorulan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken yanıt

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil'e kızı Yasmin'in iddialı giyim tarzı da soruldu. Yasmin'in tarzıyla ilgili Erbil, "Her genç kız öyle pozlar veriyor." ifadelerini kullanırken eski eşi Nergis Kumbasar ise araya girerek, "Ne varmış kıyafetlerinde? Bu konuda fikrimizi sormanıza gerek yok" dedi.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam abisi Mustafa Erbil, oğlu Ali Sadi, eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyüktopçu ve arkadaş grubu ile Karaköy'de bulunan bir mekanda yeni yıl yemeği yedi. Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil ve "Gerekirse simit yeriz" diyen Hülya Avşar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"DAVA SÜRÜYOR"

Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen ve Ronay ile mahkemelik olan Erbil, "Dava sürüyor, henüz noktalanmadı. Açıklama yapmam doğru olmaz" diye konuştu.

"BİR ANDA MASAMIZA DALDILAR"

Geçtiğimiz haftalarda Tarabya'da bir mekanda kendisine saldırılması hatırlatılınca Erbil, "Yan masamızdaki sarhoşların bir anda yaptıkları bir durumdu. Yoksa bizlik bir olay yoktu. Kavgayı çıkaranlar yabancı uyrukluydu. Olay bitti onlar ülkelerine döndü. Ama biz davamızı açtım. Bana fiziki bir darp durumu olmadı. Birdenbire dellendi adamlar, kendi aralarında tartışırken bir anda bizim masaya daldılar." dedi.

"HER GENÇ KIZ ÖYLE POZLAR VERİYOR"

Kızı Yasmin Erbil'in iddialı giyim tarzına da değinen Erbil ,"Her genç kız öyle pozlar veriyor." ifadelerini kullandı.

NERGİS KUMBASAR ARAYA GİRDİ

Bu soru üzerine hemen araya giren Nergis Kumbasar, "Ne varmış kıyafetlerinde? Bu konuda fikrimizi sormanıza gerek yok" dedi.

"OĞLUM ÇOK SAKİN"

Sözlerini sürdüren Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Ali Sadi bayağı büyüdü. Kendisi benim gibi hareketli değil, sakin" ifadelerini kullandı.

"HÜLYA'YI SEVİYORUM"

Yakın dostu Hülya Avşar'ın, "Zor günleri gerekirse simit yiyerek atlatırız" çıkışı sorulan Erbil, "Hülya'yı çok seviyorum. O yüzden bu konu hakkında konuşamam" şeklinde konuştu.

Snob Magazin