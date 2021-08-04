Kızılay Heyeti orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Antalya’ya gidecek

Türkiye’nin bir çok bölgesinde etkili olmaya devam eden orman yangınları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı harekete geçirdi. “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla başlatılan bağış kampanyasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Antalya’ya destek ziyareti gerçekleştirme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve bereberindeki heyet, Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla yarın Antalya’ya hareket edecek.

Başkan Sezen, yaptığı açıklamada, Antalya bölgesinde etkili olmaya devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde takip etmek ve insani yardım çalışmalarına katkı koymak üzere Antalya’ya gideceklerini belirtti.

BRTK