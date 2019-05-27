Kızılyürek, AP'ye girdi

GÜNEY Kıbrıs 'ta yapılan Avrupa Parlementosu seçimlerinde bir ilk yaşandı. Seçimi kazanan Niyazi Kızılyürek, Rum kesiminden AP'ye giren ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Güney Kıbrıs'ta bugün 72 adayın yarıştığı AP'ye gönderilecek 6 üye için seçim heyecanı yaşandı. Yapılan seçimlerde, Anastasiadis'in partisi DİSİ birinci, AKEL ise ikinci oldu. 5 bin 604 Kıbrıslı Türk'ün oy kullandığı seçimlerde, katılım oranı ise yüzde 42.8 oldu. Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'ün, Rum Ana muhalefet partisi AKEL'den aday olduğu seçimlerde bir ilk yaşandı. Niyazi Kızılyürek, 6 üyeden biri seçilerek AP'ye giren ilk Kıbrıslı Türk olmayı başardı. AKEL kontenjanından AP'ye girmeyi başaran Kızılyürek, seçim başarısını Kıbrıslı Türk gazetecilerle birlikte kutladı.

Öte yandan, Kızılyürek, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'in de 'danışman' ekibi arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA