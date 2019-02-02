Kızım dizisinde bir ayrılık bir geri dönüş!

Kızım dizisinde Selin Şekerci şoku… Veda etti!

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kızım'da bir ayrılık ve bir geri dönüş yaşandı. Selin Şekerci diziye veda etti. Dizinin yıldız oyuncu ayrılığı; "Kızım bana acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı" diyerek duyurdu.

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun yer aldığı Kızım dizisinde, ‘Öykü’nün gerçek annesi ‘Asu’ karakterine hayat veren ve diziye 5. bölümden itibaren dahil olan Selin Şekerci veda etti. Şekerci, Instagram hesabından set çalışanlarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak diziye şu sözlerle veda etti; “Birçok hikayeye bir çok karakter dokunmak. Mesleğin en güzel tarafı bu galiba. Kızım bana çok acayip kapılar açtı, bakış açıları kazandırdı… Her anlamda iyisiyle kötüsüyle anne oldum ben hem de Beren Gökyıldız gibi dünyanın en güzel çocuğuna. Çok güzel bir ekiple çalıştım hepsini çok sevdim tek tek…”

Kızım dizisi Twitter hesabından Selin Şekerci’ye ise şu sözlerle veda etti; “Güzel hikayenin güzel Asusu , hikayemizin belkide en özel yerinde en heyecan veren kadını, seninle çalışmak büyük zevkti, şimdi ayrılık zamanı ama ayrılıklar hep kötü olmaz iyi ki beraberdik ve iyi ki bizimleydin #kızım ekibi @selinlikli ”

Bu arada Jilet karakterini canlandıran İlhan İhsan 6. bölümden sonra ayrıldığı diziye geri döndü.