KKTC 35 YAŞINDA!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi.

Dün akşam gerçekleşen resepsiyona, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Başbakan Tufan Erhürman ve bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, komutanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş dernek temsilcileri bazı yetkililer ve vatandaşlar katıldı.