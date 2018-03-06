KKTC-ALANYA FERİBOT SEFERLERİ BAŞLIYOR!

Alanya Liman İşletmesi Denizcilik Turizm Tic. Ve San. A.Ş. (ALİDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Taç ve Akgünler Denizcilik Genel Müdürü İbrahim Baştuğ, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek Kıbrıs-Alanya arası düzenlenecek olan feribot seferleri hakkında bilgi verdi. Yeterli talebin olmaması nedeniyle bir süredir durdurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Alanya feribot seferleri 30 Mayıs 2018 tarihinde tekrar başlayacak.

Girne-Alanya arasındaki seferlerin katamaran türü deniz otobüsü ile yapılacağını ifade eden İbrahim Baştuğ, “Seferlerimiz Çarşamba saat 10.00 Girne-Alanya, Perşembe saat 12.00 Alanya-Girne ve Cumartesi saat 10.00 Girne-Alanya, Pazar saat 12.00 Alanya-Girne şeklinde haftada 2 kez tekrarlanacak. 3 saat 20 dakika sürecek olan yolculuğumuzda ilk sefer 30 Mayıs 2018’de başlayacak. 28 Ekim 2018 tarihine kadar sürmesini planladığımız feribot ulaşımımızda toplam 44 seferin yapılacağını öngörüyoruz. Seferimizin duyurulmasının üzerinden henüz 2 hafta geçmesine rağmen ciddi anlamda bir hareketlilik söz konusu. Talep doğrultusunda seferlerimizi haftada 3 ya da 4’e çıkartacağız” dedi.

Yücel: “Seferlerin Alanyamıza hayırlı olmasını dilerim”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, seferlerin şehir turizmine de olumlu yansıyacağını söyledi. Başkan Yücel, “Alınan bu kararın şehrimize turizm açısından da olumlu bir katkısı olacaktır. Kıbrıs-Alanya seferlerinin hem sizlere hem de şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”