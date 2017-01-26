KKTC BİLETLERİ KASTAMONU'YA UÇMUŞ!

KKTC’de piyasaya sürülmesi için gönderilen Milli Piyango’nun 29 Ocak 2017 çekilişi biletleri postadaki karışıklık sonucu Kastamonu’ya gitti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü söz konusu biletlerin çekilişe konmaması yönünde karar üretti

Duygu ALAN

Türkiye’den KKTC’ye gelmesi için postaya verilen Milli Piyango’nun 29 Ocak 2017 çekilişine ait 1600 adet tam bilet, 5500 adet yarım bilet, 35000 çeyrek olmak üzere 314 bin 400 TL tutarındaki toplam 42 bin 100 adet bilet Türkiye’de Posta Dairesi’nde yaşanan bir karışıklık sonucu Kastamonu’ya gönderildi.

Postadaki karışıklık, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü’ne yapılan ‘biletler gelmedi’ ihbarı ile ortaya çıktı.

Milli Piyango’nun 29 Ocak 2017 çekilişine ait biletlerin KKTC’ye ulaşmaması KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin ve piyango bileti satanlarının bu ayki gelirinde bir miktar düşüşe neden olsa da olay ciddi bir tartışma konusuna dönüşmedi.

Biletler kayıp işlemi görecek

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi Müdürü Tigin Kişmir, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu biletlerin Türkiye’de kayıp işlemi göreceğini ve çekilişe konulmayacağını kaydetti.

Tigin Kişmir, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin bu biletler gelmediği için gelir sağlama konusunda bir miktar mağdur olabileceğini ancak bu açığın Devlet Piyangosu ile katılabileceğini böylece bayilerin veya vatandaşın mağduriyet yaşamasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Kişmir, “Biletler Türkiye’de kayıp işlemi görecek ve çekilişe konmayacak. Hepsi seri numaraları ile tespit edilmiş durumda. Biletlerin ülkemize ulaşmaması KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin gelir sağlama konusunda bir miktar mağdur olmasına neden olabilir ancak bizim bir Devlet Piyangomuz var bu açık Devlet Piyangosu ile kapatılabilir, bayiler ve vatandaşlar mağdur olmaz” diye konuştu.

Amortiler Devlet Piyangosu ile değişilebilecek

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi Müdürü Tigin Kişmir, Milli Piyango 19 Ocak 2017 tarihli çekilişte amorti ikramiyesi kazananların da mağdur olmayacağını belirterek bu vatandaşların talep etmesi halinde amorti isabet eden Milli Piyango biletini Devlet Piyangosu ile değiştirebileceğini belirtti.

Piyangocular şikayet etmedi

KKTC’de piyasaya sürülmesi için hazırlanan Milli Piyango 29 Ocak 2017 çekilişi biletlerinin ülkeye gelmemesi piyangocular tarafından anlayış ile karşılandı.

Lefkoşa’da piyangocular, açığı Devlet Piyangosu satışları ile kapatmaya çalıştıklarını, gelirlerinde bir miktar azalma olsa da ciddi bir mali kayıp yaşamadıklarını kaydetti.

Piyangocular, vatandaşın da bu hususta şikayet etmediğini, yaşanan karışıklığı anlayış ile karşıladığını belirtti.

Piyangocular, bir önceki çekilişte biletine amorti ikramiyesi isabet eden vatandaşların çoğunluğunun Milli Piyango 19 Ocak 2017 tarihli biletini Devlet Piyangosu ile değiştirdiğini söyledi.

Havadis