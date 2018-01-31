KKTC BİRİNCİSİ!

Yakın Doğu İlkokulu’nda eğitim gören Ela Özder KGS-1’de 100 tam puan alarak KKTC ve Lefkoşa birincisi oldu

Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinden Ela Özder 2018 Kolej Giriş Sınavı’nın 1. basamağında 100 tam puan alarak KKTC ve Lefkoşa birincisi oldu. Ela Özder başarısının sırrını Havadis’le paylaştı. Özder, sınava düzenli ve sistemli çalışarak hazırlandığını, ödevlerini hiç aksatmadan yaptığını bunların sınavda başarılı olmasına büyük etki sağladığını söyledi. Jimnastik ve müziğe meraklı olduğunu anlatan Ela Özder, sınava hazırlandığı sürede müzikten biraz uzak kaldığını ancak okulunda jimnastik çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

“En büyük destekçim annem ve babam”

Ela Özder, KGS-1’e hazırlanma sürecinde en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu söyledi. Anne ve babasının her zaman olumlu yönde kendisini motive ettiğine dikkat çeken Özder, üzerinde hiçbir zaman sınav baskısını hissetmediğini ifade etti.

“Öğretmenlerime teşekkür ederim”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen’e ve kendisini sınava hazırlayan sınıf öğretmeni Bülent Coşar’a teşekkür eden Ela Özder, YDİ öğretmenlerinin kendisine hep destek çıktığını vurguladı. Başarısında Artı Eğitim Merkezi’nin de payının büyük olduğunu kaydeden Ela Özder, Artı ailesine teşekkür etti. Özder, büyüyünce doktor ya da mimar olmak istediğini de belirtti.

“Gururumuz oldu”

Ela Özder’in annesi Tülay Özder ve babası Halil Özder, kızlarının KGS-1’den tam puan alarak KKTC ve Lefkoşa birincisi gelmesinin kendilerini çok gururlandırdığını söyledi. Özder ailesi, kızları Ela’nın çok yönlü bir çocuk olduğuna dikkat çekerek, müzik, resim ve jimnastik gibi sosyal aktivitelerin derslerine etkisi olduğunu söyledi.

Havadis