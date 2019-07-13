KKTC DENİZCİLİK BAYRAMI KUTLAMALARI ERTELENDİ

Kaplıca bölgesinde aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın ardından Denizcilik Bayramı kutlamaları ertelendi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk Denizcilik Şti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi ve Mağusa Denizciler Birliği katılımlarıyla bugün saat 18.00’da Gazimağusa Limanı’nda düzenlenmesi planlanan KKTC Denizcilik Bayramı etkinlikleri, Kaplıca ile Yedikonuk arasında aynı aileden dört kişinin denizde boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

KKTC Denizcilik Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün sadece Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00’da TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti tarafından Amatör Denizcilik Eğitimi ve sınavı verilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan talihsiz olay nedeniyle hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet ve tüm halka başsağlığı dilendi.