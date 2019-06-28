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KKTC GENELİNDE SIKI DENETİM!

KKTC GENELİNDE SIKI DENETİM!

İkamet izinsiz 14 kişi daha tutuklandı

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Polis tarafından 26-27.06.2019 tarihleri arasında suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC  genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, sekizi Gazimağusa’da, dördü Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 14 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

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