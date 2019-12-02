KKTC GENELİNDE SU KESİNTİSİ!

Su İşleri Dairesi, yarın Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın KIBTEK tarafından 09:00 – 16:00 saatleri arasında Geçitköy bölgesinin de etkileneceği bakım onarım çalışmaları yapılacağından Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline belirtilen saatler arasında su verilmeyecek.

Açıklamada, halkın suyu idareli kullanması gerektiği ve süreçle ilgili olumlu veya olumsuz gelişme olması durumunda bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.