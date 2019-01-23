“KKTC GİDERLERİNİ KARŞILAR HALE GELDİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) yapılan açıklamaya göre partinin Gazimağusa ilçesi dün akşam Vadili’de toplantı düzenledi. Toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Fikri Toros ve Salahi Şahiner hükümet icraatlarını anlattı.

Yurttaşların sorularını da yanıtlayan CTP’li heyet, sorunları not etti. CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasını yaptığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

ŞAHALİ: “KKTC KENDİ GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK DURUMA GELDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de yaptığı konuşmada tarım alanında hükümetin icraatları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

2018 yılının zor bir yıl olduğunu ifade eden Şahali, 2019’da toplum olarak daha çok dayanışarak zorlukların üstesinden geleceklerini belirtti.

Dövizde yaşanan yükselişin tüm maliyetleri artırdığını, kamu maliyesinin de zor günler yaşadığını söyleyen Şahali, üstün bir çabayla bu artışları halka minimum yansıtmak için uygulamalara gittiklerini kaydetti.

Mazot fiyatlarının son dönemde bir miktar düşüşünün rahatlama sağladığını ifade eden Şahali, “Başbakanın ve maliye bakanının da ifade ettiği gibi Türkiye’de yapılan sistem değişikliği nedeniyle devletin yeniden yapılanması sürüyor. Dolayısıyla TC’den aktarılması gereken kaynak henüz sistemli bir şekilde ulaşmıyor” dedi.

Şahali, 2018’de gelmesi gereken 400 milyonluk kaynağın sadece 100 milyonunun serbest kaldığını belirtti. Şahali, bu rakamın 35 milyonunun Ankara’da ihale edilmiş, Kıbrıs’ta gerçekleştirilen projelerle ilgili ödemeler olduğunu, 65 milyonunun ise burada ihale edilmiş kaynağı Türkiye’den gelen projeler olduğunu kaydetti.

Aktarılamayan kaynağın 200 milyonunun GKK’nın maaşları olduğunu ve geri kalan 100 milyonun ise irili ufaklı projelere Türkiye’nin katkısı olduğunu ifade eden Şahali, “Bu neyi gösterir bilir misiniz; bu ülkede nüfus artmadığı takdirde, TL’nin değer kaybetmemesi durumunda ya da doğal afet yaşanmadığı sürece, KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi demektir” dedi.

TC’nin yardımlarına elbette ki ihtiyaç olduğunu söyleyen Şahali, artan nüfus nedeniyle sağlık, eğitim ve altyapı yatırımlarının da artmasını gerektiğini kaydetti.