KKTC HUKUK DEVLETİDİR, HERKES KURALLARA UYACAK!

Sedef BOŞNAK

Restoranda kendisini küçük düşüren R.E.’nin aracının önünü, kendi aracıyla kestikten sonra, R.E.’yi sopayla ciddi şekilde darp edip el kemiğini çatlatan Hüseyin Özbek, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme ayrıca, benzeri sabıkası olan ve 2 ay önce işlediği bir suçtan, imza ettiği, 2 yıl süreyle sulh ve sükunu koruyup iyi ahlak sahibi olacağına dair 5 bin TL’lik kefalet senedi kurallarına uymayıp, değil 2 yıl 2 ay bile uymayı başaramayan sanığın, 5 bin TL’lik teminatına da el koydu.

Mahkeme, konu suçların ciddiyetine ve yaygınlığına vurgu yaptıktan sonra, “KKTC hukuk üstünlüğü olan bir hukuk devlettir. Dolayısıyla ülkede bulunan herkes, hukuk kurallarına uymalıdır. Aksi bir davranış kabul edilemez” dedi.

“Ders almadı”

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliğiyle aldığı kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, öncelikle meseleyle ilgili olgulara değindi ve sanığın, suç ortağıyla birlikte, 15 Ekim 2016’da, saat 23.30’da, 63 E 9366 plakalı aracıyla Ötüken’den Gazimağusa istikametine gittiği sırada, NT 399 Z plakalı aracın önünü keserek, konu araç içerisindeki R.E.’yi, tasarrufundaki 40 santim uzunluğundaki tahta sopayla ciddi şekilde darp edip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.

Sanık Hüseyin Özbek’in, R.E.’nin sol el üst kemiğini çatlattığını kaydeden Temay Sağer, olaydan bir süre sonra, “Onlar başlattı” diyerek polise teslim olduğunu dile getirdi.

Temay Sağer, 25 Şubat 2016’da benzeri suçtan yargılanıp, “ciddi darp” suçundan 600 TL para cezasına çarptırılıp, 2 yıl süreyle sulh ve sükunu koruyup, iyi ahlak sahibi olacağına dair 5 bin TL’lik kefalet senedi imza ettiğine vurgu yaptı.

İlk sabıkasından 2 ay sonra konu suçu işleyen Hüseyin Özbek’in, aldığı cezadan ders almadığını kaydeden Temay Sağer, sanığın avukatı aracılığıyla mahkemeden özür dileyip nedamet getirdiğinden söz etti.

“Yaygın suçlar”

Yargıç Sağer, yasada “Vahim zarar” suçunun 7, “Ciddi darp” suçun 3, “Darp” suçun 1, “Saldırı silahı taşıma” suçun 2 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü anlattı.

Konu suçlara öngörülen hapislik cezalarından, suçların vahametinin ortada olduğuna dikkat çeken Temay Sağer, anayasanın ilgili maddesine göre herkesin hem vücut bütünlüğü hakkına hem de barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti.

Temay Sağer, “Anayasanın sair maddelerine göre, KKTC hukuk üstünlüğü olan bir hukuk devlettir. Dolayısıyla ülkede bulunan herkes hukuk kurallarına uymalıdır. Gayri yasal bir şekilde başkasına zarar vermemelidir. Bir başkasını hatalı olduğu gerekçesiyle cezalandırmaya kalkmamalıdır” dedi ve aksine davranışın kabul edilemez olduğuna değindi.

Temay Sağer, Yüksek Mahkeme’nin yıllık yayımlanan faaliyet raporlarını adli ihbar olarak ele aldıklarında, son 3 yıl verilerine göre ağır yaralama olaylarının, ağır ceza mahkemelerinin gündemini en çok meşgul eden suçlar sırasında 4’üncü olduğunu anlattı.

Konu suçların yaygınlığına vurgu yapan yargıç, meseleyle ilgili tüm hususları titizlikle değerlendirdiklerini ifade ederek, sabıkalı sanığı, işlediği suçlardan 8 ay hapse mahkum ederek, suçun olgularına göre, ibretlik cezayla cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığın, 5 bin TL’lik teminatına da el koydu.

Kıbrıs