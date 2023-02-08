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  3. KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı
KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı

KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı

KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı

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Adıyaman’da İsias Otel’in enkazından acı haber geldi…
KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ; ‘KKTC ekibimizinden İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı.’ dedi.

BRT

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