KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı
KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı
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Adıyaman’da İsias Otel’in enkazından acı haber geldi…
KKTC kafilesinden olan İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ; ‘KKTC ekibimizinden İbrahim Yakula’nın cansız bedenine ulaşıldı.’ dedi.
BRT
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