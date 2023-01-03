KKTC Merkez Bankası ihaleyle 39 milyon 600 bin İngiliz Sterlini ihraç etti

KKTC Merkez Bankası Senedi ihalesi gerçekleştirildi.

Merkez Bankası ihaleyle 30 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesini hedefliyordu.

Ancak gelen teklif miktarı olan 39 milyon 600 bin İngiliz Sterlini 42 gün vadeli yüzde 1.25 faizle ihraç edildi.

İhale sonucunda gönderilen tekliflerin yüzde 100’ü karşılanmış oldu.

İhracın işleme geçiş tarihi 3 Ocak 2023 olarak belirtilirken, sona eriş tarihi için 14 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Merkez Bankası bugün ise 91 gün vadeli 10 milyon ABD Doları, 20 milyonu Euro ve 30 milyon İngiliz Sterlini için Merkez bankası Sendei ihraç ihalesini sonuçlandıracak.

BRT