KKTC Merkez Bankası’ndan 35 milyon sterlinlik senet ihalesi

KKTC Merkez Bankası, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde bugün Merkez Bankası Senedi “ihracı” gerçekleştiriyor.

Merkez’in “Bankalara Satış” yöntemiyle açtığı ihaleyle 91 gün vadeli yüzde 0.70 faizle 35 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yazılı duyuruda itfa planı, “Merkez Bankası Senedi anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.” şeklinde açıklandı.

İhracın işleme geçiş tarihi 7 Haziran 2022 olarak belirtilirken, sona eriş tarihi için 6 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde, toplam ihale tutarını artırılabilecek.