KKTC Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi!
Faiz indirimleri devam ediyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirlemiştir.
Buna göre:
- Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
- Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,50’den yüzde 12,25’e, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 9,50’den yüzde 9,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,50’den yüzde 8,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,00’dan yüzde 9,75’e indirilmiştir.
Söz konusu yeni oranlar, 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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