KKTC Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi!

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.