KKTC Merkez Bankası’nın euro, dolar ve sterlin senedi ihalesi bugün
KKTC Merkez Bankası’nın euro, dolar ve sterlin senedi ihalesi bugün
KKTC Merkez Bankası, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, bugün Merkez Bankası Senetlerinin “yeniden ihracını” gerçekleştirecek.
Merkez Bankası’nın bankalara satış yöntemiyle açtığı ihaleyle yüzde 1,50 faizle 15 milyonluk ABD Doları, yüzde 0,80 faizle 15 milyonluk euro ve yüzde 1 faizle 30 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor.
İhalenin, daha önce yapılan 91 gün vadeli USD, EURO, GBP cinsi ihalelerin yeniden ihracı olacağı ve sabit faizle gerçekleşeceği kaydedildi.
İhrac ihalesinin işleme geçiş tarihi 20 Eylül 2022, sona eriş tarihi ise 20 Aralık 2022 olarak belirlendi.
İhale duyurusunda, itfa planı, “Merkez Bankası Senedi anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır” şeklinde açıklandı.
Merkez Bankası, gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde, toplam ihale tutarının artırılabileceğini de bildirdi.
BRT
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