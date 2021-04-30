KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde bir personel pozitif çıktı
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde bir personel pozitif çıktı
A+A-
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam, dairenin rutin PCR taramaları sonucunda bir personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sadrazam yaptığı yazılı açıklamada, pozitif çıkan personel nedeniyle tedbir amaçlı olarak ikinci bir açıklamaya kadar araştırmacı hizmetlerine ara verildiğini bildirdi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.