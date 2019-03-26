KKTC NÜFUSU 374 BİN 299

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün KKTC nüfusu konusundaki tartışmalar damgasını vurdu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Nüfus Kayıt Dairesi verilerine göre ülkedeki KKTC yurttaşlarının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinlilerin ise 121 bin 802 olduğunu belirterek, ülkedeki toplam nüfusun374 bin 299 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, herşeyden önce “nüfus” nedir bunun bilinmesi gerektiğini belirterek, tanımlamasını yaptı.

44 yıldır ülkede Nüfus politikası oluşturulamadığına işaret eden Baybars, hükümetin politikasının açık olduğunu ifade etti.

2011 yılında yapılan nüfus sayımının o günkü fotoğrafı çektiğini kaydeden Ayşegül Baybars, KKTC’deki kayıtlılığının sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Baybars, ülkede yaşayan öğrencileri kayıt altına alınmasının hiçbir hükümet döneminde yapılmadığını anlattı.

Baybars, geçmiş İçişleri Bakanları ve hükümet döneminde 60 yaş üzerindeki insanların sayılmadığını kaydetti, “Vatandaşlık konusunda rekora imza atan, şu an bile sırayı bozmak için bazı talepte bulunanları bugün buradan çıkıp, vatandaşlık politikasından bahsetmesi son derece komiktir” şeklinde konuştu.

Adrese dayalı nüfus sayımının el yordamı ile yürütülebildiğini anlatan Baybars, e- nüfusa yönelik bilgi aktardı, eksiklik ve hatalı uygulamalar bulunduğunu anlattı.

Baybars, ülkede doğan ve yurttaş olmayan kişilere dahi KKTC kimlik numarası verildiğini, Rum ve Maronitlere kimlik numarası verildiğini, bunların 2018’de kendi hükümetleri döneminde düzeltildiğini ifade etti.

Baybars, konuşmasında öğrenci izni ile ülkede 59 bin 482 bulunduğunu da açıkladı.

Nüfus Kayıt Dairesi verilerine göre bugün itibarıyla ülkedeki KKTC yurttaşlarının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinli kişilerin ise 121 bin 802 olduğunu belirten Baybars, ülkedeki toplam nüfusun 374 bin 299 olduğunu açıkladı.

28 belediyede çalışma yapıldığını, mekânsal adres kayıt sisteminin tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Baybars, hazırlanan adres tüzüğü ile kişilerin adreslerini bildirmekle yükümlü olacağını, adres ile kişi uyumlaşmasının sağlanacağını anlattı.

Bugüne kadar yapılan sosyal konut politikalarının da doğru olmadığını ifade eden Baybars, sosyal konut projeleri üzerinde titizlikle çalıştıklarını, yakında çalışmanın görücüye çıkacağını söyledi.

Belediyeler reformuna ilişkin de açıklamada bulunan Baybars, bugüne kadar belediye başkanlarının görüşünün alınmadığını kaydetti ve bunu eleştirdi.

Yurttaşlık yasası ve daimi ikametgahlara ilişkin hazırlıklar ve çalışmalar hakkında bilgi veren Baybars, muhalefet milletvekilleri ile de görüşerek elbirliği ile iyi bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mağusa İskele Yeniboğzaiçi İmar Planı’nda yazılma aşamasına geçildiğini, Haziran başında halkın katlımı ile toplantı gerçekleştirileceğini kaydeden Baybars, en kötü ihtimalle Aralık ayında imar planının hayat bulacağını aktardı.