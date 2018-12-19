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KKTC PLAKALI ARAÇLARA ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

KKTC PLAKALI ARAÇLARA ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ

KKTC plakalı araçlara uluslararası taşıma yetkisi verildi

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KKTC plakalı araçlara uluslararası taşımalara ilişkin yetki verildi.

Konuya ilişkin TC Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye’ye demir yolu, deniz yolu veya hava yoluyla gelen ve varış noktasından kara yolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dahilinde KKTC plakalı taşıtlara da yetki verildi.

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