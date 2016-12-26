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KKTC POLİSİ KIBRISLI RUM'UN PEŞİNDE!

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KKTC POLİSİ KIBRISLI RUM'UN PEŞİNDE!
Satıcı Kıbrıslı Rum aranıyor!

Narkotik polisi uyuşturucudan yakaladığı biri satıcı iki genci mahkemeye çıkarttı ve aleyhlerine soruşturma maksatlı üçer gün tutukluluk emri temin etti

Sedef BOŞNAK

Ülkede uyuşturucu suçunun önüne geçebilmek için sık sık denetim yapan narkotik polisi, bu kez trafik kontrolüne takılan Cahit Soyal isimli gencin aracında yaptığı aramada uyuşturucu madde tespit etti.

Paspas altına gizli bet kağıdına sarılı 2 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde ve iki adet uyuşturucu kalıntılı yarım sarma sigarayı bulup emare alan polis, soruşturmasını derinleştirdi ve satıcıya da ulaştı.

Tutukladığı Cahit Soyal’ı konuşturan polis, konu maddeyi satan eski sabıkalı Uğur Özbayır’ı, Maraş’ta iki ayrı cebinde toplam 10 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle yakaladı.

Her iki genci mahkemeye çıkartıp, aleyhlerine soruşturma maksatlı 3’er gün tutukluluk emri temin eden polis, Uğur Özbayır’a 200 Euro’ya uyuşturucu satan ve kimliğini tespit ettiği Kıbrıslı Rum’un peşine düştü.

Toplam 12 gram

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi Yargıç Seran Bensen, huzurunda gerçekleşen dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meseleyle ilgili olguları aktarması için, PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Nurettin Enginer’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Nurettin Enginer, 24 Aralık 2016’da, trafik polisleri tarafından tutuklanan Cahit Soyal’ın EF 450 plakalı aracında yaptığı aramada, konu araçta paspas altında, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet yarım sarma sigara ve bet kağıdı içerisinde 2 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdiğini söyledi.

Yaptığı soruşturma sonucu, Cahit Soyal’ın konu maddeleri 120 TL karşılığında Uğur Özbayır’dan aldığını öğrendiğini kaydeden tanık polis, Uğur Özbayır’ı Maraş’taki evinde ceketinin cebinde 8, eşofmanının cebinde ise 2 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle yakaladığını anlattı.

Her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, Uğur Özbayır’ın konu maddeleri, 21 Aralık’ta, 200 Euro karşılığında ismini verdiği Kıbrıslı Rum’dan aldığını anlattığını dile getirdikten sonra, titiz bir şekilde sürdürdüğü tahkikatını tamamlayabilmek ve aradığı şahsı bulabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Söz verilmesi üzerine konuşan zanlılar, doktor kontrolünden geçirilmeleri yönünde talepte bulundu.

Yargıç Seran Bensen, huzurundaki şahadeti değerlendirdi ve tahkikatın selameti açısından her iki zanlının da üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına izin ve emir verdi.

Ayrıca, zanlıların doktor kontrolü talebini de uygun bularak, bu yönde direktif verdi.

Kıbrıs Gazetesi

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