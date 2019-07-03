KKTC SICAK HAVA KÜTLESİ ALTINA GİRİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava aıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava duırumu, 3 Temmuz 2019
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