KKTC SICAK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA KALACAK!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Gnüey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 27 Haziran 2019
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