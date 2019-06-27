KKTC SICAK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA KALACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Gnüey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.