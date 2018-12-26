KKTC SULAMALARI İLETİM TÜNELİ AÇILIYOR

Asrın Projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne içme suyu sağlayan Türkiye Cumhuriyeti şimdi de sulama suyu projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarımına destek oluyor.

Bu çerçevede hayata geçirilecek olan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesinin temeli Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katılımı ile bugün saat 13:30’da Tepebaşı’nda düzenlenecek törenle atılacak.