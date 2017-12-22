KKTC TOZ ZERRECİKLERİ ALTINDA!
Uzmanlar uyardı!
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Yoğun toz zerrecikleri özellikle bu sabahtan itibaren ada genelinde olumsuz etkisini iyice hissettirdi.
Tozlu hava özellikle solumun sorunu yaşayan hastaları olumsuz etkiliyor.
Uzmanlar solunum sorunu olan vatandaşları sokağa çıkmamaları veya çıkmak zorunda olmaları halinde gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor.
Kuzey Afirka’dan gelen tozlu havanın yarın da etkili olması bekleniyor
Etiketler : toz zerrecikleri, kktc
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