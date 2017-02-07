KKTC, TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÜÇGENİNDE SANAL VURGUN!

İngiltere, Kıbrıs ve Türkiye üçgeninde sanal kumar vurgunu

Yüz binlerce kişiyi bağımlı hale getirerek binlerce ocağı söndüren sanal kumar çetesiyle ilgili iddianame, sistemin işleyişini de gözler önüne serdi.

İngiltere ve Kıbrıs merkezli sanal kumar ve bahis oynatan uluslararası şebekenin Türkiyetemsilcileri olduğu iddia edilen 39’u tutuklu 236 şüpheli hakkında 2016 Aralık ayında hazırlanan 170 sayfalık iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. “Handikap” adı verilen operasyonla ortaya çıkartılan çetenin, “suç örgütü kurmak”, “yasadışı bahis oynatmak” suçlarından 25 yıla kadar hapisleri isteniyor. Çetenin, internet üzerinden açtıkları sanal kumar siteleri üzerinden yılda 1.5 milyar liraya yakın parayı İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’a gönderdikleri öne sürüldü. Şirketin paraları yurtdışına, kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri aracılığıyla transfer ettikleri belirlendi.

HESAP BİLGİLERİNİ VERDİ

İngiltere ve Kıbrıs merkezli bahis oynatarak ayda 550 milyon TL gelir elde ettiği öne sürülen uluslararası çeteyle ilgili iddianamede yer alan tespitlere göre çeteyi, İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin yönetiyordu.

Türkiye’ye gelerek havalimanındaki gümrüklü sahada toplantılar yaptığı böylece gözaltına alınmaktan kurtulduğu belirtilen Masterton, İngiltere’de yasal bahis şirketinin de üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

Uluslararası sanal kumar çetesinin, açtıkları sanal kumar sitelerinde kullandıkları banka hesaplarının, işsiz kişiler adına açtıkları, kendilerine 1500-2500 TL arasında maaş bağladıkları, bu hesaplara kredi kartı ve cep telefonu tanımlattıkları anlaşıldı.

Bu hesaplarda ayna dönen paraların milyonlarca lirayı bulduğu belirlendi. İşsiz kişilere hesap açılması ve hesabın çete üyeleri tarafından kontrol edilmesi, iddianamede sanık olarak yer alan bu kişilerin ifadelerine de yansıdı.

Adına hesap açılan sanıklardan Hüseyin D., sanıklardan Ertuğrul Sarı’nın kendisine iş teklif ettiğini belirterek şunları anlattı: “Adıma mevduat hesabı açıldı.

Bunlara kart ve telefon tanımlandı. Hesapların kullandırması karşılığında aylık 2500 TL para ödeyeceğini söylediler. Kabul ettim. Hesapla ilgili bilgileri Ertuğrul Sarı’ya verdim. O da bana cep telefonu verdi. ICQ program üzerinden yazışacağımızı söyledi.”

KARDEŞLERE OTOMOBİL

Yaklaşık 1.5 milyon lirayı değişik zamanlarda çekerek elden Ertuğrul Sarı’ya verdiğini söyleyen D., “5 Eylül 2016’da beni arayıp bankaya yönlendirdi.

Hesapta bulunan 528 bin lira parayı, ‘Veysel Şahin adına 24 daireye ilişkin ödeme’ diye yazarak havale etmemi istedi. Bunu yaptıktan birkaç gün sonra da 400 bin lira para çekerek Ertuğrul Sarı’ya teslim ettim” dedi.

Sanıkların ofisinde toplanan paralarla örgüt yöneticisi Veysel Şahin’in adına konut alımı yapıldığının yanı sıra, Şahin’in kardeşlerine otomobil alındığı da iddianamede belirtildi.

Hüseyin D., 528 bin lirayı Ertuğrul Sarı’nın talimatı ile Veysel Şahin için konut projesindeki dairelere mahsuben havale ettiğini de kaydetti.

Şahin’in, tek seferde 24 ayrı rezidans satın aldığı, bunların taksidi için para ödemesi de tapelerde yer aldı. Şüpheli Veysel Şahin’in kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak amacıyla örgüt kurma ile kara paranın aklanmasına yönelik suç işlediği de belirtildi.

KUMAR BAĞIMLISI GENCİN AİLESİNİN İHBARIYLA BAŞLADI

Çeteye yönelik takip geçtiğimiz yıl bir işadamının ihbarıyla başladı. İstanbul’da gayrimenkul zengini bir işadamı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi yeğeninin illegal sanal kumar sitelerine ayda 70 bin TL para kaptırdığını söyledi. Yeğeninin bağımlı hale geldiğini ve bu nedenle hastaneye kaldırdıklarını anlatan işadamının ihbarı üzerine harekete geçen polis, uluslararası illegal kumar çetesine yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

TÜRKİYE’DE KUMAR EĞİTİMİ

Sanal kumar çetesine ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan çarpıcı bilgiye göre; çete yöneticileri, Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde yapılan düzenlemeler üzerine sanal kumarın zora girmesi üzerine Türkiye’ye eğitim amacıyla 8-12 kişilik gruplar gönderip eğitim aldırdı.

Türkiye’de bulunan ve çete elemanı olan bilgisayar programcısı aracılığıyla Kıbrıs’tan gelen kişilerin, sanal kumar siteleriyle ilgili teknik bilgi aldıkları belirtildi.

İNGİLİZ’İ DOLANDIRMIŞLAR

İngiliz Masterton’un 2 milyon 750 bin lirasının dolandırıldığı da iddianameye yansıdı. Masterton’un, kumardan elde ettiği 9 milyon lirayı iki sanığın hesaplarına para transferi için gönderdiği, bu kişilerden alacaklı olan başka bir kişinin ise hesaptaki paradan alacağına dair 2 milyon 750 bin lirayı aldığı anlaşıldı.

Ayrıca sanıklardan Haydar Kuşçu’nun, Masterton’la mesajlaşmaların tercümesi de yapıldı. Kuşçu’nun mesajlarında şu ifadeler yer aldı: “İlk öncelik paranın güvenliği. Sonrasında iyi iş yapacağız.

Güvenlik ağı daima riskli olur.” Çete üyesi Tolga A.’nın bilgisayarında yapılan incelemelerde ise, 15 bin 532 kişiye ait, isim, soyisim, nick, mail adresi ve telefon bilgilerinin yer aldığı dosya ele geçirildi.

Bu kişilerin, sitelerde sanal kumar oynayanlara ait olduğu belirtildi

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yıllık 1.5 milyar dolar parayı Londra ve Kıbrıs’a gönderdiği belirlenen şebekenin kurduğu sistem şöyle çalışıyor: Sanal kumar çetesi, sunucuları (server) İsrail, Kıbrıs, Malta ve Londra’da olan siteleri yayına sokuyor.

İstanbul’da açtıkları 6 ofis üzerinden sistem yönetiliyor. Daha sonra, 300 kişiye aylık 2 bin TL maaş ödeyerek onlardan ATM kartı çıkarmaları isteniyor. Kumar oynayan kişi, bu ATM hesaplarına para yatırıyor. Ardından kullanıcının hesabına kredi yüklemesi yapılıyor. Paralar çekilerek merkez hesaplarına yatırılıyor.

Ardından Türkiye’deki yöneticiler kendi payını alıp her ay en az 50 milyon doları, bir döviz bürosu aracılığıyla Scott William Masterton’a gönderiyor.

2.5 MİLYON ‘KUMARBAZ'

Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sanal kumar siteleri üzerinden Türkiye’de yaklaşık 2.5 milyon kişinin kumar oynadığını saptadı. Yaşları 15 ile 40 arasında değişen bu 2.5 milyon kişinin yüzde 18’ini kadınlar oluşturuyor.

KREDİ KARTI KULLANMAK İSTEMEYENİN TERCİHİ

Bahis oynarken kredi kartı kullanmak istemeyen kişiler yasadışı bahis oynatan kişileri tercih ediyor. ‘Yeraltı’ bahsinde hatırı sayılır kaçak ciro var. Türkiye’deki vergi ve isim hakkı sistemi nedeniyle resmi bahiste oranların düşük olması da insanları bahis şirketlerine yöneltmeyi kolaylaştırıyor.

BİR OFİSİN GÜNLÜK KAZANCI 3 MİLYON LİRAYI BULUYOR

İddianameye göre, 150’yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul’da bulunan 6 ofis tarafından yönetildiği belirlendi. Bu ofislerin 4’ünün İngiliz, 2’sinin de Kıbrıslı kişiler tarafından yönetildiği saptandı. Polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı. Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.

Habertürk