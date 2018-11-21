KKTC ÜZERİNDEKİ ALGI OPERASYONLARI TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki algı operasyonlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşuna bazı nedenlerle ‘evet’ dedik şeklindeki açıklamaları eleştirdi.

Töre yazılı açıklamasında “ Bu tür siyasileri ve siyasetlerini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahili ve harici beddahlara karşı dimdik ayaktadır. Bizler de ulusal davamızın ve devletimizin bekçileriyiz” dedi.

Rumların denizlerdeki doğal zenginlikleri işgal etmeye yeltendiğine de işaret eden Töre, “Doğu Akdeniz’de hem denizlerde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde algı operasyonları tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Anavatanımız Türkiyemiz olmasa Kıbrıs Türk halkını bir kaşık suda çoktan boğarlardı. Yanılgı ve aldanma içerisinde olmayalım. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dikkate almayan hiçbir proje yürürlüğe giremez. Gerginlik çıkararak Rumlar hedeflerine ulaşamazlar” ifadelerini kullandı.