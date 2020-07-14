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KKTC vatandaşı bir kişinin Covid-19 testi pozitif!

KKTC vatandaşı bir kişinin Covid-19 testi pozitif!

Vaka sayısı 9'a yükseldi

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İngiltere’den ve ardından Türkiye’de bir süre kaldıktan sonra adaya gelen KKTC vatandaşı bir kişide Covid-19 tanısı konuldu.

Deniz yolu ile ülkemize gelen vatandaşa Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testi yapıldığı öğrenildi.

Yapılan PCR testinin sonucu pozitif olmasına rağmen vakada herhangi bir Covid-19 semptomuna rastlanmadığı belirtildi.

Buna göre KKTC’de Covid-19 vaka sayısı 9’a yükseldi.

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