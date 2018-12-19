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KKTC VATANDAŞI YAPMA VAADİYLE KANDIRDI!

KKTC VATANDAŞI YAPMA VAADİYLE KANDIRDI!

Sahtekarlıkla Para Temini

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Temmuz-Ağustos 2018 ayları içerisinde, Lefkoşa’da E.B.K.(K-38), bir şahsı KKTC vatandaşı yapacağı vaadinde bulunup sahte davranışta bulunarak söz konusu şahıstan toplamda 9.770 TL parayı sahtekarlıkla aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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