KKTC VATANDAŞI YAPMA VAADİYLE KANDIRDI!
Sahtekarlıkla Para Temini
A+A-
Temmuz-Ağustos 2018 ayları içerisinde, Lefkoşa’da E.B.K.(K-38), bir şahsı KKTC vatandaşı yapacağı vaadinde bulunup sahte davranışta bulunarak söz konusu şahıstan toplamda 9.770 TL parayı sahtekarlıkla aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Sahtekarlıkla Para Temini
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.