KKTC YASA BOĞULDU!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Tarihin en büyük sel felaketi, Kuzey Kıbrıs’ı yasa boğdu, dehşetin bilançosu ağır oldu. Lefkoşa Girne anayolunda içerisinde dört gencin bulunduğu araç, Ciklos’ta sel sularına kapıldıktan sonra uçuruma sürüklendi. Faciada 18 yaşındaki Gaye Soyutok, 21 yaşındaki Tolga Bekçi ve 23 yaşındaki Ahmet Kılıç hayatını kaybetti, Günay Kandaz adlı genci ise arama çalışmaları devam ediyor

KORKUNÇ MANZARALAR…

Girne bölgesi ise bir kez daha sel faciası yaşadı. Vuni Palace Otel’de tsunamiyi andıran görüntüler yaşandı. Araçlar sel sularıyla denize sürüklendi. Lapta ve Alsancak’ta da yıkım çok büyük oldu. Duvarlar, araçların üzerine devrildi, birçok binayı su bastı, yollar sular altında kaldı

Girne ve Lapta’da büyük yıkım

Girne bir kez daha sel faciası yaşadı. Vuni Palace Otel’de tsunamiyi andıran görüntüler yaşandı. Araçlar sel sularıyla denize sürüklendi. Lapta ve Alsancak’ta da birçok binayı su bastı, dereler taştı, yollar sular altında kaldı

Sel nedeniyle Girne bölgesinde birçok binayı su bastı, dereler taştı, yollar sular altında kaldı. Özellikle Lapta ve Dikmen bölgesinde büyük hasar oldu.

Yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Girne’de Vuni Palace Otel’de de büyük hasar var.

Oteldeki bazı araçlar sürüklendi, ağaçlar devrildi, ortaya korkunç manzaralar çıktı.

Otel yetkililerinden Hasan Oskar, binaların büyük hasar gördüğünü söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre dün öğlen itibarıyla etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açıkta bulunan ve park edilmiş araçların kaldırılması çağrısı yaptı.