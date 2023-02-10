KKTC Yasta… KKTC kafilesinden 10 kişinin naaşı Ercan Havalimanı’na ulaştı
KKTC Yasta… KKTC kafilesinden 10 kişinin naaşı Ercan Havalimanı’na ulaştı
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Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde bulunan KKTC kafilesinden 10 kişinin naaşı Ercan Havalimanı’na ulaştı.
Uçak kalabalık bir grup tarafından karşılanırken, ailelerin sevenleri, spor federasyonları temsilcileri ve voleybolcular alanda yer aldı.
Cenazeler askerler ve voleybolcular tarafından omuzlarda taşındı.
Naaşı gelen kişiler ;
1- İbrahim Yakula (Müdür Muavini)
2- Pamir Konuklu (Çalıştırıcı)
3- Doruk Akın (Öğrenci)
4- Özgür İçme (Öğrenci)
5- Lavin Kalaycı (Öğrenci)
6- Duygu Bolsoy Kalaycı (Veli)
7- Fahri Arkar (Çalıştırıcı)
8- Alp Akın (Öğrenci)
9- Elvin Çavdır (Öğrenci)
10- Kağan Selim İş (Öğrenci)
BRT
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