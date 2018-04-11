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'KKTC YURTTAŞLIĞINDAN' ÇIKTI!

'KKTC YURTTAŞLIĞINDAN' ÇIKTI!

1997’de KKTC yurttaşı oldu, 2018’te yurttaşlıktan çıktı…

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Kamuoyunda en fazla tartışılan konuların başında gelen ‘yurttaşlık’ ile ilgili ilginç bir karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

UBP-DP Hükümeti tarafından verilen 2 bin ‘istisnai yurttaşlığın’ mercek altına alındığı dönemde; Muharrem Gürdal isimli kişi 1997 yılında aldığı KKTC yurttaşlığından 21 yıl sonra çıktı.

Bakanlar Kurulu; 29 Eylül 1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ile KKTC Yurttaşlığı’na alınan 12.12.1946 Kavak doğumlu Gürdal’ın Yurttaşlık Yasası’nın 13’üncü maddesi uyarınca yurttaşlıktan çıkarılmasına izin verdi.

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