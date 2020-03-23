Lefkoşa11 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 40 oldu

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KKTC'de 1 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 40 oldu
KKTC'de 1 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 40 oldu

KKTC'de 1 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 40 oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli'den son dakika açıklaması

A+A-

1 Pozitif vaka daha. Toplam vaka sayısı 40 oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Pilli tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 40’a yükseldiğini söyledi

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.