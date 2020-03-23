KKTC'de 1 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 40 oldu
Sağlık Bakanı Ali Pilli'den son dakika açıklaması
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1 Pozitif vaka daha. Toplam vaka sayısı 40 oldu
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, 20 kişiye yapılan testlerin sonucunda 1 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.
Pilli tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 40’a yükseldiğini söyledi
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