KKTC'de 10 gündür yeni pozitif vaka yok
Bakan Pilli: "Toplam 453 test yapıldı yeni vaka yok"
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 453 test yapıldığını herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli'nin, 27 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 453
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 9462
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 99
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok
Testler; Lefkoşa bölgesi petrol istasyonları, Girne bölgesi petrol istasyonları, Mağusa bölgesi petrol istasyonları, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Tıp Merkezi, Mağusa Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Belediyesi ve Cumhuriyet Meclisinde yapılmıştır.
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