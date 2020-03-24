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KKTC'de 2 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 42 oldu

KKTC'de 2 Pozitif vaka daha! Toplam vaka sayısı 42 oldu

Tedavisi süren hasta ile temas eden kişiler...

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Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, halihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

KKTC'de toplam tespit edilen corona virüs vakası 42'ye yükseldi. Vakalardan 29 Alman turist daha önce taburcu edilmişti. Bugünkü vakalarla birlikte halihazırda 13 vaka hastanede tedavi görüyor. 

Dün yapılan açıklamada şu anda tedavi gören 7 KKTC, 1 Türkmen, 2 Alman vatandaşı olduğu duyurulmuştu. Bugün tespit edilen 2 vakanın uyruğu halen açıklanmadı.

 

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