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KKTC’de 334 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 334 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de 334 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

159 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035

Toplam Vaka Sayısı: 91.385

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523

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