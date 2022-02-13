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  3. KKTC’de 339 pozitif vakaya rastlandı
KKTC’de 339 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 339 pozitif vakaya rastlandı

KKTC’de 339 pozitif vakaya rastlandı

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KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.813 olup, 339 pozitif vakaya rastlanmış, 566 kişi taburcu edilmiştir.

137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

13 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 339

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592

Toplam Vaka Sayısı: 61.709

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950

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