KKTC'de 34 yeni pozitif vaka iddiası!

Haberal Kıbrıslı Gazetesinde yayımlanan habere göre Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan 7'si polis 34 çalışanda pozitif coronavirüs saptandı.

İddiaya göre, hızlı kitler bugün yaklaşık 100 kişi de uygulandı ve 34 kişi de pozitif sonuç verdi. Salamis Otel’de Otel görevlisi olarak çalışan 7'si polis 34 kişi de pozitif sonuç çıktı. Ancak hızlı kitlerin kesin sonuç veremeyeceği düşüncesiyle bu 34 vaka doğrulama için Lefkoşa Dr . Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Haberalkıbrıslı.net