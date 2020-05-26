Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KKTC'de 39 gündür pozitif koronavirüs vakası yok.
KKTC'de 39 gündür pozitif koronavirüs vakası yok.

KKTC'de 39 gündür pozitif koronavirüs vakası yok.

"Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok"

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 57 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Hastane Polikliniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.

26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 57

Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.120

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

2-20200526183850.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.